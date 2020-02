Svampebefængt præstegård bliver sat til salg

Beslutningen om at sætte præstegården til salg blev egentlig taget i maj 2018, men arbejdet med at gøre boligen klar til salg har taget sin tid og kostet et utal af diskussioner i menighedsrådet.

Efter adskillelige mislykkede forsøg på at skaffe de nødvendige kroner og ører for at kunne renovere, bliver præstegården nu sat til salg. Skimmelsvampen vokser stadig i præstegården, og det betyder at interesserede købere skal i gang med et omfattende renoveringsprojekt, før bygningerne er beboelige igen.