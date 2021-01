Miranovas kunde- og salgsdirektør Jakob Holck konstaterer, at undersøgelsen viser, at der er behov for at udbrede kendskabet uvildig rådgivning i det sydsjællandske.

Send til din ven. X Artiklen: Svært at finde neutral rådgivning til investeringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svært at finde neutral rådgivning til investeringer

Næstved - 14. januar 2021 kl. 18:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Coronaen lægger en dæmper på forbruget og mange feriepenge er sparet op. Det kan koste negative renter, hvis man har for mange penge stående på bankkontoen, og så er der brug for gode råd.

Når det gælder rådgivning om penge og investeringer benytter de fleste den direkte vej, og kontakter rådgivningen i banken.

Det viser en analyse, somden uafhængige investeringsrådgiver og formueforvalter Miranova har fået foretaget af Inzights A/S blandt borgerne i Vest-, Midt- og Sydsjælland.

49 procent søger banken 27 procent af de adspurgte mener, at de får helt uvildig eller bare rimeligt uvildig rådgivning i banken, når det handler om investeringer. Det står i klar modsætning til, at over 50 procent mener, de får en helt uvildig eller bare rimeligt uvildig rådgivning hos en finansiel rådgiver eller en revisor - som ikke udbyder egne investeringsprodukter.

Alligevel ender 49 procent i banken for at søge rådgivning i deres bank, hvis de havde nogle penge, de skulle investere. Kun 28 procent ville spørge en uafhængig rådgiver, der ikke sælger egne investeringsprodukter, og derfor ikke har nogen direkte økonomisk interesse i, hvad kunderne investerer i.

Kender ikke andre steder

I undersøgelsen har Miranova også spurgt folk, hvorfor de vælger at gå i banken eller til et pensionsselskab. Det hyppigste svar tæller 39 procent og går på, at man ikke kender andre steder, man kan få rådgivning. Andre svarer, at de kender deres bank eller pensionsselskab (31 procent).

- De svar giver god mening. Selv om der jo er blevet meget længere mellem bankfilialerne de seneste år, så er det stadig banken, folk synes, at de kender bedst. Og derfor tænker folk måske, at det så også er et naturligt sted at spørge om investeringer, frem for hos en uafhængig rådgiver, siger Jakob Holck.

Tror alternativet er dyrere Han er kunde- og salgsdirektør i Miranova med base i Søborg. Der er én ting, Jakob Holck særligt glæder sig over i undersøgelsen, og det er, at så få vælger at gå i banken, fordi de tror, at alternativerne er dyrere. Det er kun 15 procent, som vælger denne svarmulighed.

- Det er rigtigt set. De seneste år har budt på en rivende udvikling, hvad angår omkostninger på investeringsprodukter fra udlandet. Det er bare for sjældent, at danskerne investerer i de produkter. For lavere omkostninger øger sandsynligheden for højere afkast, og derfor bør danskerne i højere grad tage de her glimrende alternativer til sig. Netop det vil vi meget gerne hjælpe med i lokalområdet. Danskerne fortjener en større andel af de afkast, som aktie- og obligationsmarkederne leverer og en rådgivning, hvor rådene ikke er påvirket af provisionsinteresser, siger Jakob Holck.