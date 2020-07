Ulvehunde bliver brugt til blandt andet at vogte får - primært i Portugal. Susen Von Warburg håber, at danske landmænd også vil bruge dem.

Susen opdrætter hunde der kan beskytte mod ulveangreb

Og lige præcis dén egenskab dannede grobund for hendes idé til at anskaffe sig hundene Dendera og Pendejo.

Selvom de kan se søde og uskyldige ud, så er Susen Von Warburgs to ulvehunde ikke nogen, man skal komme for tæt på, hvis man har dårlige hensigter. De er nemlig opdraget til at vogte og forsvare sig, hvis der skulle komme ubudne gæster.

