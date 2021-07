Se billedserie Susanne Lundvald har valgt at gå på pension, og helt hellige sig det politiske arbejde i regionsrådet i Sorø, hvor hun har siddet siden 2009. hendes kæphest er bedre transportmuligheder fra Næstved til Slagelse Sygehus. Privatfoto

Susanne gik fra frisør til ingeniør - nu satser hun helt på politikken

Susanne Lundvald har oplevet at sidde som i en sandwich mellem to tidligere statsministre. Hun er blevet kaldt hende den sure kredsformand fra Næstved. Hun er uddannet frisør, men ville hellere være ingeniør, og nu vil hun helst bare være politiker.

Hun har opsagt sit job på Howden og er gået på pension.

Sjællandske møder den nyslåede pensionist i huset i Appenæs, hvor sommeren virkelig har fået fat. Asfalten damper, og selv ukrudtet hænger med hovedet. En forbipasserende hund med sin ejer på slæbende fødder orker ikke at gø, men nøjes med at småknurre.

Men inde hos 66-årige Susanne Lundvald er der ganske svalt. Hun er i mægtigt humør. Smil på læben og politikerglimt i øjet. Imødekommende og på vagt, fortæller hun om, at hun kom til byen 10 måneder gammel fra Odense. Hendes far havde fået job på DFJ - De Forenede Jernstøberier.

Han var ingeniør, men det stod hurtigt klart for Susanne Lundvald, at det var ikke det, hun skulle være.

Niks, hun skulle være frisør. Det der med skolen var ikke lige hende.

- Nej, jeg lavede nok mest ballade, siger hun og tænker, at hun sikkert kedede sig.

Hun begyndte som lærling i Lady Salonen på hjørnet af Dania og Kindhestegade. Den lå på 1. sal over en hatteforretning, husker hun.

Hun var egentlig glad for det, men nåede kun at være der et år, efter hun var udlært, for salonen blev indhentet af tidernes ugunst. 1970'erne blev ramt af kriser på stribe, og i 1978 var frisørkarrieren ovre - næsten inden den begyndte.

- Folk havde ikke råd til at blive klippet, siger hun.

Små skruer og små fingre Det er her hun skifter spor. Hun er arbejdsløs i et par uger, og det har hun svært ved at acceptere.

- Hver uge skulle jeg møde op på fagforeningsformandens hjemmeadresse for at få min understøttelse. Det var en pose penge, fortæller hun.

Hun fandt hurtigt ud af, at hun ikke er god til ikke at lave noget og hendes far, der i mellemtiden var blevet ansat på Novenco, fortalte, at de manglede damer til at samle emhætter.

Små skruer, små fingre - lige noget for damer.

Det virker måske nedladende og sexistisk i dag, men sådan var det.

Og Susanne Lundvald blev grebet af teknikken, som hun fandt spændende.

Hun læste HF og fortsatte på gulvet hos Novenco i tre år. Hun satte små sedler op på maskinerne, med matematiske formler hun skulle lærer udenad.

En dag gik produktionen i stå - der manglede motorer til emhætterne, og hun begyndte at drive rundt på fabrikken.

De fik øje på hende på tegnestuen, hvor de blandt andet udviklede nye produkter indenfor ventilation og ansatte hende som tekniskassistent.

- Det var rigtigt ingeniørarbejde, siger hun.

Nu stod hun med en udfordring. Skulle hun gå på teknikum og blive »rigtig« ingeniør eller vælge at få børn - hun valgte børnene, og fik aldrig papirer på sin ingeniørkunnen.

Manden Peder fandt hun også på Novenco og i dag er begge børn i 30'erne.

- Der er ingen fortrydelse. Jeg så op til ingeniørerne, men det svandt med årene, da jeg så, hvad jeg selv kunne, siger hun.

Hun steg i graderne med tiden og blev både salgs- og produktchef, men da produktlinjen blev solgt fra, blev hun fyret efter 38 år, og selv om Novenco tilbød at genansætte hende, var tiden en anden, og det var Susanne Lundvald også, og eventyret skulle fortsætte i Korsør.

Her blev hun direktør i et lille iværksætterfirma også inden for ventilation.

Hun var der i et par år, men virksomheden kom aldrig op at flyve for alvor, og i 2016 var hun tilbage i Næstved - denne gang hos Howden, der også arbejder med ventilation.

- Jeg kendte produkterne og nogle af kollegerne, og jeg kunne cykle på arbejde. Det var dejligt, siger hun.

Nu har hun dog trukket otiumkortet og er gået hjem fra arbejdet på Howden for sidste gang.

En bøvlet vej Susanne Sundvald er imidlertid ikke færdig med politik.

Det har været svært at få den fornødne tid, når man er ansat i en privatvirksomhed, fortæller hun.

Den hurdle er hun ovre, og er klar til regionsrådsvalget til november.

Det er især den igangværende omstillingsproces i sundhedsvæsnet, der interesserer hende.

Telemedicin, digitalisering og automatisering.

- Vi har 17 milliarder kroner. Hvordan fordeler vi dem, spørger hun retorisk og fortsætter:

- Det er vigtigt, at der er nogen fra den virkelige verden med til at tage beslutningerne.

En ting, hun er meget fascineret af i politik, er, at man ikke som i private virksomheder er så bundlinjefikseret. Politik handler om at gøre det rigtige, ikke bare om penge, mener hun.

Kampen om placeringen af akutsygehuset er tabt. Ligesom hos Venstres Kirsten Devantier, så er det et nederlag, der svir, men vi skal videre, mener Susanne Lundvald, og hun vil nu kæmpe, for at transportmulighederne fra Næstved til Slagelse Sygehus bliver bedre. En udbygning af landevejen og busser direkte til sygehuset. Det står højt på ønskelisten.

- Det er en meget bøvlet vej til Slagelse, siger hun.

Hun er især glad for, at det er lykkedes at bevare mange arbejdspladser på sygehuset, og for at de har bibeholdt en stor decentralisering på uddannelsesområdet.

- Jens Stenbæk (V) (tidl. regionsrådsformand. red) vil have det samlet i tre byer, siger hun.

Lige det vi mangler Susanne Lundvald kom ind i politik i 2004. Hun meldte sig bare ind i Socialdemokratiet.

Hun så sig om, og Socialdemokratiet fremstod som stedet, hvor indflydelsen og magten var koncentreret.

- Jeg ville gerne se, hvordan det foregik, siger hun.

Den daværende borgmester Henning Jensen kontaktede hende og spurgte, om hun ville stille op til byrådet.

- Jeg tror, de manglede en med en erhvervs- og håndværkerprofil, siger hun.

Hun blev ikke valgt, men endte som formand i kredsbestyrelsen, hvor hun sad frem til 2008.

Her var hun blandt andet med til at arrangere en kæmpefest, da den lokale partiforening blev 100 år, der blev oprettet på Herlufmagle Kro.

- Det var noget Magnus (Heunicke. red.) fandt på. Vi var 200 til fest i Gl. Ridehus. Under middagen sad jeg mellem de to tidligere statsministre Poul Nyrup Rasmussen og Anker Jørgensen. Det var sjovt, siger hun.

De to herrer skulle også holde tale, og især Anker Jørgensen var ustoppelig. Ingen kunne få ham ned fra talerstolen. Anekdoterne væltede ud af ham.

Til sidst måtte Susanne Lundvald tage en dyb indåndingen, inden hun gik op til det socialdemokratiske koryfæ.

- Jeg fik ham til at stoppe, men de næste år blev jeg omtalt som hende den sure kredsformand fra Næstved, siger hun og griner.

Susanne Lundvald ville gerne stoppe på den administrative post og tilbage til politikken. Ved valget i 2009 var der en åbning, og hun stillede op til regionsrådet og blev valgt - og genvalgt i både 2013 og 2017.

Nu satser hun på en fjerde periode, og tiden er ikke en faktor denne gang.

Som kredsformand var Susanne Lundvald værtinde ved festlighederne, da den lokale partiforening fyldte 100 år. Han sad mellen Poul Nyrup og Anker Jørgensen og især sidstnævnte var i topform. Privatfoto

