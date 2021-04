Surprise fødselsdag: Skørt og skønt på samme tid

Uden at fortrække en mine sagde Lene Jespersens to døtre, at hun bare lige skulle se noget udenfor. Den festlige bilkø blev en stor overraskelse og en lille bod med drikkevarer og godter blev tryllet frem. Imens hilser fødselaren og hendes 4-årige barnebarn, Naja, på bilgæsterne. Foto: Dorte Rye Silbo