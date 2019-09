2.305 ton engelsk affald er ved at blive losset på Næstved Havn. Skraldet stinker lige så fælt som sommerens lugtplage. Foto: Anna C. Møhl

Sur stank kan stamme fra engelsk affald

Meget tyder på, at den fæle stank, der sommeren igennem hang over et villakvarter i Næstved, er lokaliseret. Den er kortvarigt kommet tilbage og stammer sandsynligvis fra engelsk affald, der er ved at blive losset på Næstved Havn. I hvert fald er nøjagtig hørmen den samme, som ødelagde nok en grillaften i Åderup-kvarteret i det sydlige Næstved. Lugten er sur og har fået mange til at rynke på næsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her