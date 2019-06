Superkøbmands flirt med konkurrenter koster millioner

Det har Hans Larsen, direktør for SuperBrugsen i Fensmark, for længst erkendt, og nu fremgår det af regnskabet for 2018, at det har kostet adskillige millioner at lave oprør mod Coop. Nærmere bestemt har det kostet 7,5 millioner kroner, at den kendte SuperBrugsen i Fensmark lagde vægt bag protesterne og meldte sig ud af Coop og ind i Dagrofa. 2018 endte med et underskud på 9,2 millioner kroner, hvilket må siges at være til at føle på.