Se billedserie En Porsche GT3 RS er rykket fra bane til gaden. Ejeren er fra Næstved-området og har ikke så langt til Friis Carclean. Her er det Marek Kalish, der tager sig kærligt af den smukke racer. Marek Kalish er flyttet fra England til Danmark for at tage sig af bilerne hos Mikkel Friis. Foto: Jan Jensen

Super forkælelse for de fede biler

Næstved - 24. marts 2021 kl. 17:00 Af Jan Jensen

En ren bil gør noget ved oplevelsen bag rattet. Følelsen er kendt, men prøv så at forestille dig, at du afleverer dit kæreste eje til en ekspert, der beholder bilen og bruger i alt 180 arbejdstimer på at vaske, rengøre og polere med det mål: At skrue tiden tilbage til dengang, bilen var fabriksny.

Manden der forstår sig på bilejere og deres prioriteringer er Mikkel Friis. Det er fire år siden, han tog springet ud i bilpleje, og han har løftet sin passion for biler fra en sidebeskæftigelse til sin levevej.

Mikkel Friis er i lystunnellen med en Audi R8. Lyset kan gengive dagslys og blandes på en måde der gør, at ridser og skader i lakken spottes tydeligt. Foto: Jan Jensen

Friis Carclean har seks fuldtidsansatte, og garagen på Gartnervej i Holme-Olstrup har plads til 10 biler.

Kunder i BonBon-Land kan spare parkeringen og benytte sig af en familievenlig klargøringspakke, og senere køre hjem i en nypoleret og velduftende bil. Det koster knap 1.500 kroner, mens den klassiske Ferrari eller Porsche, der skal køres over med den helt store tur, der slutter med Meguriar`s keramiske coatning af lakken, løber op i 50.000 kroner.

Benzin i blodet Mikkel Friis er familiefar og bor i Næstved. Som knægt flyttede han til Californien med sine forældre. Han vendte hjem og sluttede folkeskolen i Danmark. Han læste til elektromekaniker, fik job som vejasfaltør indtil han i 2017 valgte at blive selvstændig med klargøring af biler.

- Jeg har jo gjort det ved siden af mine jobs de seneste ti år, og sådan noget begynder jo med, at man pudser lidt på knallerten, siger Mikkel Friis.

Han er vokset op i en familie med benzin i blodet. Morfar Ancher Larsen var danmarksmester i Ford V8 på Roskilde Ring i 1956, og han overtog driften af Ring Djursland i 1969. Mikkel Friis' onkel, Finn Ingemann, var importør af Ducati, og hans far Søren Larsen kørte motocross på højt plan. Mikkel Friis har også kørt på små crossmaskiner på banen i Glumsø og på motorbanen i Slots Bjergby, inden familien rejste fra Danmark.

I USA er biler liv og sjæl Mikkel Friis har stadig gode forbindelser i Californien. - I USA er menneskers forhold til biler helt specielt. Det er meget mere end et transportmiddel, som vi kender det. For mange er bilen deres liv og sjæl, og de betaler gerne for at få bilen ordnet. Jeg pakker gerne mine tre kufferter med tøj, lys og polermaskine og rejser derover og klarer nogle biler. Folk med meget kostbare biler har ofte selv en garage, jeg kan arbejde i, fortæller Mikkel Friis. Han konstaterer, at hans OCD-gener slår til, når han begynder på en bil. Han går altid efter det perfekte resultat. Det har skabt et omdømme, som ved hjælp af mund til øre betyder, at et stadigt voksende antal af bilentusiaster i England, Tyskland og Frankrig finder vej til Holme-Olstrup. Hvis han altså ikke selv pakker sine kufferter.

Det seneste år har rejseaktiviteten stået stille, men det har passet fint med en familieforøgelse hjemme på Præstøvej.

Det er denne lille flaske, der udgør det vidundermiddel, som Mikkel Friis er certificeret til at bruge. Flasken indeholder nok polish til en hel bil, og i butikken findes landets største udvalg af Meguiar´s produkter. Foto: Jan Jensen

Verdenskendt polisher Mikkel Friis føler sig heldig. Springet ud i selvstændighed er en succes. Hans stab er præget af hans ihærdighed. Både når det gælder de biler, som områdets forhandlere afleverer til klargøring, og de mere specielle opgaver.

Flere af de berømte håndbyggede sportsvogne fra Zenvo i Præstø kommer også forbi for at få en omgang med den verdenskendte keramiske coatning fra Meguiar's. Det er udviklet i Californien og Friis Carlean har naturligvis certificeringen. En flaske på bare 60 milliliter er nok til at få en hel bil til at skinne, som var den nylakeret.

Stedet for bilentusiaster Denne torsdag er det en Audi R8, der har plads i lyset. Et særligt rum i garagen er udstyret med lys, der kan gengive fuldt dagslys og på den måde afsløre ridser og ujævnheder i lakken.

Det er en af Mikkel Friis' første kunder, der er blevet en af de trofaste. Han smiler og konstaterer, at mange kommer igen, når de har prøvet, hvordan det er at få sin bil efter en optimal bilpleje. En VW Passat er også linet op og skal have en forårsklargøring.

Mikkel Friis' værksted er hurtigt blevet samlingssted for bilentusiaster. Til august holdes et stort biltræf. Det var en succes første år i Holme-Olstrup, og der er plads til mange. Friis Carclean reparerer forlystelser for BonBon-Land og har derfor muligheden for at låne parkens store parkeringsområde.

Klargøring er mange ting. Her en vogn fra BonBon-Land som skal repareres. Mikkel Friis’ værksted er nabo til forlystelsesparken og hjælper naturligvis op til sæsonåbningen. Foto: Jan Jensen