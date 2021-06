Se billedserie Hans Larsen er klar til endnu en udvidelse på Næstvedvej 2. Der, hvor han står, vil der om godt et år være en blomsterbutik inde i det nye center. Arkivfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedshus og SuperBrugs bliver til nyt center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sundhedshus og SuperBrugs bliver til nyt center

Næstved - 25. juni 2021 kl. 04:43 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

For sjette gang i Hans Larsens tid i spidsen for SuperBrugsen på Næstvedvej i Fensmark sættes der lige om lidt gang i en seriøs udvidelse.

Denne gang bliver her dog ikke tale om en almindelig udvidelse af SuperBrugsen men om, at der nu bygges et mindre lokalt center med sundhedshus på førstesalen og butikker og caféområde i stueetagen.

Planerne om et stort sundhedshus i forbindelse med nye seniorboliger på en nærliggende grund blev ikke til noget, men så er det jo godt at have nogle planer liggende i skuffen, som så kan findes frem.

- Den her plan går helt tilbage til 2009/2010, siger Hans Larsen.

Det muliges kunst SuperBrugsen har i dag den størrelse SuperBrugsen må have (3.700 kvadratmeter), så at lave et lille center er det muliges kunst, når nu Hans Larsen tænker, at det igen er tid til at opdatere butikken.

Byens tandlægehus, fodterapeuter og praktiserende læge rykker ind på førstesalen, mens stueetagen kommer til at rumme SuperBrugsen, bageri, blomsterbutik, caféområde og apotek.

Her er tale om en udvidelse ud mod Næstvedvej. Det nye byggeri bliver i to etager, facaden rykker helt ud til Næstvedvej i forbindelse med, at det hele bliver lavet om til et lille center.

Apotek og caféområde Endelig lykkes det således at få plads til et caféområde, som der har været ønske om i mange år.

Det kommer til at ligge ved siden af bageriet, som rykker ud af SuperBrugsen og bliver en selvstændig forretning i centeret ligesom tilfældet er med blomsterne.

Bageriet vil fortsat få alt brød fra den selvstændige bagermester Peter Sørensen på Elmevej 7 lige ved siden af SuperBrugsen:

- Men det vil blive bagt færdig i bageriet i centeret, så kunderne får duften af nybagt brød, siger Hans Larsen.

Og så rykker apoteket de få meter fra krydset mellem Næstvedvej og Holmegaardsvej ind i det nye center.

- Det er noget vi har talt om længe, siger Hans Larsen og anfører, at det er den vej udviklingen går.

Førstesalen Indgang til centeret bliver i hver sin ende ud mod de to større p-pladser.

I enden ud mod gadekæret bliver der elevator til 1. salen, hvor der laves et mindre sundhedscenter, nu det ikke lykkedes at få bygget det store sundhedscenter på Ahornvej.

På førstesalen rykker tandlægen ind på 240 kvadratmeter i enden ud mod gadekæret, hvor der bliver plads til fem tandlægestole.

I delen til venstre er der gjort plads til tre læger og laboratorie og/eller sygeplejerske samt fodterapeuter.

- Håbet er, at vi med det nye byggeri, nemmere kan få nogle unge læger til byen, siger Hans Larsen. Den pt. eneste lokale læge Frank Johannessen er efterhånden op i årene men still going strong.

Lys og høj facade Centerdelen bliver på cirka tusind kvadratmeter. Og facaden ud mod Næstvedvej bliver 8,5 meter høj.

Hans Larsen har naturligvis gjort sig mange tanker om, hvordan facaden på den nye del af byggeriet skal se ud. Sorte tegl har været under overvejelse, men konklusionen var, at det ville blive for dystert, når bygningen får den højde.

Så i stedet bliver det med matterede lyse tegl i en cremet beige med nogle få tegl i brun, sort og lysegrå.

- Det bliver en varm farve, som gerne skal signalere, hvordan der er indenfor i centeret, siger Hans Larsen.

Et års byggeri Hans Larsen har fået en forhåndsgodkendelse men afventer den endelige byggetilladelse, inden arbejdet kan gå i gang. Den kræver aflevering af nogle tekniske specifikationer, som der lige nu er ventetid på at få lavet.

Byggeriet bliver som vanligt forestået af Hoffmann og kommer til at foregå i to etaper.

Første etape bliver delen til venstre for den nuværende indgang.

deltaljer på et område, hvor der lige nu er ventetid på udarbejdelsen.

- Men vi regner med, at vi kan gå i gang i august eller september, lyder Hans Larsens vurdering. Det vil så tage et år at bygge det hele.

Sådan kommer facaden ud mod Næstvedvej til at se ud, når det nye center står færdigt om godt et års tid. Tegninger: Hoffmann