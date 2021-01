Det er nu igen muligt at låne nye bøger til de mørke og kolde aftener. Foto: Næstved Bibliotek

Send til din ven. X Artiklen: Succesfulde bogposer: Nu kan du bestille nye Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succesfulde bogposer: Nu kan du bestille nye

Næstved - 09. januar 2021 kl. 15:37 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Både i forbindelse med nedlukningen i foråret samt inden jul tilbød Næstved Bibliotek læselystne borgere mulighed for at bestille en bogpose. Det har været en succes, og derfor kommer chancen nu igen.

Således har man indtil på tirsdag klokken 17 til at henvende sig med ønsker - det er dog først til mølle, så jo før, man skriver, jo større er chancen for at få fingrene i lige præcis den bog, man gerne vil læse.

Der kan være op til fem bøger i hver pose, men biblioteket kan ikke garantere, at de kan pakke bestemte titler, da man ikke har mulighed for at skaffe bøger fra andre biblioteker. Derfor kan man også ønske en bestemt genre eller fagbøger om et bestemt emne.

Populær ordning Inden jul blev der pakket 30 bogposer på Næstved Bibliotek og omkring 20 ude på lokalbibliotekerne, selvom nedlukningen på det tidspunkt kun var tre-fire dage gammel.

I foråret, hvor der havde været lukket flere uger, blev der pakket 57 poser i Næstved og cirka 30 poser lokalt, så forventningen er, at der vil være rift om bogposerne denne gang.

- Det regner vi med, for der har også allerede været en del henvendelser til os omkring, hvornår vi igen ville åbne for muligheden. Vi håber selvfølgelig, som alle andre, at vi snart åbner op igen, men indtil da er det vigtigt, at vores lånere har mulighed for at bestille bogposer, siger kulturformidler og bibliotekar Vibeke Sølling Jensen fra Næstved Bibliotek.

Når bogposerne er pakket, udleveres de forskellige steder i kommunen: Hos Helsam i Ringstedgade i Næstved, hos Shell i Fensmark, hos SuperBrugsen i henholdsvis Fuglebjerg og Glumsø samt på Korskilde Bibliotek.

Se bibliotekets hjemmeside for mere info om, hvordan bogposerne bestilles.

relaterede artikler

Jazzkoncert gennemføres: Derfor kan det lade sig gøre 08. januar 2021 kl. 16:20

Frontalt sammenstød: Derfor var knallertkører skyld i uheld 08. januar 2021 kl. 13:15