Succes trods corona: Det bliver da en aktiv sommerferie

Ole Hansen er en optimistisk mand. For nylig meddelte chefkonsulenten ud i Sjællandske, at han trods corona-restriktion fortsat troede på, at Aktive Feriedage i skolernes sommerferie ville blive gennemført. Dengang var der ikke særlig mange foreninger, der ville stille frivillige til rådighed til at aktivere kommunens børn i sommerferien. Men så skete der noget.