Styrelse: Ulvehunden vil aldrig blive godkendt som vogterhund

Ann-Britt Garlov er ikke den eneste, der er skeptisk over Susen von Warburgs planer om at sælge ulvehunden i Danmark.

Biologisk ligger hunderacen tættere på ulven end på almindelige hunde. Det betyder, at racen ikke egner sig til at blive en klassisk familiehund.

Liselotte Christensen, adfærdskonsulent i Dansk Kennelklub, vurderer, at markedet for vogterhunde er mættet. Der er ikke behov for at avle den særlige portugisiske ulvehund, som Susen von Warburg har kastet sin kærlighed på.