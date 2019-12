Banuja Satchithananthan nyder de muligheder, Næstved har at byde på - både i forhold til studiet og privat.Foto: Næstved Kommune Foto: WILLIAM HANSEN

Studerende nyder byens miljø

Næstved - 19. december 2019 kl. 18:27 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bag Mærk Næstveds julekalenders låge nummer 15 gemte 22-årige Banuja Satchithananthan sig.

Næstved er en tryg og rolig studieby, som de studerende selv er med til at forme. Det mener Banuja Satchithananthan, som studerer til sygeplejerske på Professionshøjskolen Absalon i Næstved.

Ifølge hende skal der, i en studieby, være plads til at udfolde sig socialt såvel som fagligt. Der skal være ro til at studere, uddannelsesinstitutionerne skal have et godt omdømme, og så skal der ikke mindst være karrieremuligheder efter endt uddannelse. Alt det mener hun, at Næstved har.

Hun er i gang med sit tredje år af sygeplejerskestudiet.

- Man kan mærke det tætte samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Det betyder, at man, som studerende i Næstved, føler sig set og hørt. Man har mulighed for at komme med meninger og ønsker til byen, siger hun.

Hun har kun oplevet, at mennesker i Næstved hjælper alle hinanden på tværs af uddannelser, trosretninger og etnicitet.

Næstved er Banuja Satchithananthans barndomsegn, og hun har netop valgt at studere her, fordi hun mener, at byen lever op til alle hendes forventninger til en studieby.

- Næstved tilbyder de studerende et levende studiemiljø med rig mulighed for deltagelse i sociale og faglige arrangementer. Byens centrum oser altid af liv med caféer, biografer, bibliotek og diverse butikker. Alt det bidrager til, at vi studerende kan skabe sociale arrangementer på kryds og tværs udenfor skolen, siger hun.

Personligt benytter hun sig ofte af Næstved Bibliotek, som giver de studerende tid og rum til fordybelse.

- Bibliotekets kompetente bibliotekarer formår altid at gøre os studerende klogere, end før vi trådte ind, siger hun.

Hun er dog blevet enig med sine medstuderende om, at der godt kunne være en studiecafé midt i byen, så det ville blive endnu lettere at lære andre studerende på andre uddannelser at kende.

