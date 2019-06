Se billedserie Gert Vejleskov Nielsen, der er uddannet mekaniker, har brugt utallige timer på at få den gamle røde Dodge gjort fin og køreklar til årets studenter. Fotos: Kim Palm

Studenterchauffør: De er glade, fulde og festlige

Næstved - 28. juni 2019

I dag tøffer en gammel rød lastbil ud i gadebilledet med sin last af jublende dansk ungdom, der vifter med huerne mens musikanlægget gungrer derudaf og spreder skrål og glæde for de fleste. Også for Gert Vejleskov Nielsen. Det er nemlig ham, som styrer løjerne og sørger for, at studenterne kommer sikkert frem til festlighederne hjemme hos forældrene.

- De fleste er glade, fulde og festlige, men der plejer også altid at være én, der har drukket sig fra sans og samling og som må hjælpes op på ladet igen, for sikkerheden har første prioritet, siger Gert Vejleskov Nielsen.

Han skal hvert år til syn med sine seks gamle lastbiler, der alle er godkendt til studenter-kørsel og forsynet med fartskrivere, så politiet kan se, at køre- og hviletidsbestemmelserne bliver overholdt. Det er især ladet, der kræver myndighedernes godkendelse. Det skal være forsynet med et sikkerhedsgitter, så studenterne ikke vælter af vognen, når promillerne tårner sig op mellem hvert besøg hos forældrene.

- Inden afgang taler jeg altid med STORE BOGSTAVER til studenterne. Reglerne er enkle; Når lastbilen sætter i gang må der ikke hoppes af vognen. Ellers er det ud og festen er forbi. Engang satte jeg en pige af ude ved Præstø. Hun havde tabt sin hue og prøvede at hoppe ned på vejen for at fange den under kørslen. Hun kom aldrig med op igen, siger Gert Vejleskov Nielsen.

I år har sikkerhedsinstruktionerne fået et ekstra nøk efter sidste sommers tragedie i Tappernøje, hvor en 19-årig mand fra Næstved faldt ud af bilen under studenterkørsel.

- Jeg befandt mig selv i Brandelev ikke langt derfra, da jeg hørte om tragedien. Og det er vigtigt at understrege, at chaufføren på ingen måde kunne lastes for ulykken. Han var pinligt ædru og kompetent og køretøjet var godkendt til studenterkørsel, siger Gert Vejleskov Nielsen.

Han indskærper også overfor studenterne, at der på ingen måde må kastes med dåser eller flasker under festlighederne på lande- og villlaveje.

- Jeg fortæller dem, at folk kommer til at hade jer, hvis I kaster flasker ind i villahaverne. Så stopper jeg lastbile og giver dem besked på at samle op - ellers stopper turen øjeblikkeligt. Studenterne skal fejres med glæde og ikke med øv-råb, lyder parolen fra Gert Vejleskov Nielsen, der til daglig kører slamsuger, når han ikke kører med studenter på de glade dage sidst i juni.

Gert Vejleskov Nielsen har kørt med studenter siden 2009 og fik sin egen vognpark i 2014. Og han har rigeligt at bestille, når 2.G'erne først har pyntet bilerne og studenterne kravler op på ladet og gør sig klar til at skråle glæden ud og vinke til alle, der gider at vinke tilbage.

- Jeg skal selv køre 10 ture de kommende dage og jeg glæder mig. Også til at hilse på forældrene, jeg går nemlig altid med ind og siger goddag og tillykke, siger den rutinerede studenter-chauffør, der allerede er booket til næste års studenterkørsel.

- 2020 er booket og eleverne har ringet og spurgt om alt muligt. Det er jo den største dag for de fleste, og én af de dage jeg bliver kysset på af mange søder piger. Det er faktisk rigtig rart, siger Gert Vejleskov Nielsen inden han sætter sig op i den gamle Dodge - klar til at køre byens håbefulde ungdom ud i sommerglæden.