Sidste år mødtes Kenneth Clausen fra Striben-Legal med formand for Næstved Motorklubs Autoafdeling Gert Nielsen, som gerne vil samarbejde med de unge, som ønsker lovligt gaderæs i Næstved. Banen på Nisseringen egner sig ikke til gaderæs, men motorklubben vil gerne hjælpe de unge med råd og vejledning.

Striben-Legal kæmper videre for lovligt gaderæs

Striben-Legal tager kraftigt afstand fra weekendens gaderæs på Ydernæs og kæmper fortsat for at få etableret et sted, hvor man lovligt kan køre gaderæs og kigge på biler.

Det oplyser Kenneth Clausen, stifter af Facebook-gruppen Striben-Legal, som blev oprettet i august sidste år, og siden da har arbejdet for at finde et lovligt alternativ til de seneste godt 10 års ulovlige gaderæs på Ydernæs.