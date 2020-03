Stribe af indbrud

I løbet af fredag og weekenden har der været en stribe indbrud i Næstved. Fredag nat forsvandt en lampe og nogle vaser under et indbrud på Ræveagrene. På Solbakkevej var der indbrud fredag - rovet er ikke gjort op endnu. I weekenden var der indbrud i et hus på Irisvej, i en lejlighed på Ejlersvej og i en lejlighed på Hvedevænget. Tyven tog en X-box, et ur, parfume, bæltetaske og personlige papirer med sig.