Se billedserie Bettina Tomczyk, der er ansvarlig for vaccinations-logistikken i Region Sjælland, instruerer her peronalet. Foto: Thomas Olsen

Stress-test i Arena Næstved i fuld gang: Flere end 2900 vaccineres i dag

Næstved - 26. februar 2021 kl. 14:47 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Den store generalprøve er fredag i fuld gang i Arena Næstved. Her afprøver Region Sjælland, hvor mange der kan vaccineres i tidsrummet fra klokken 8 til 22. 2840 borgere havde fået en tid, men allerede i formiddag gik det så glat, at man sagde ja til at hente yderligere 100 borgere fra Slagelse til vaccination i Arena Næstved.

Stress-testen skal give regionen et indtryk af, hvor der kan opstå flaskehalse, og hvilke problemer der kan opstå undervejs, når der skal vaccineres på samlebånd.

220 medarbejdere i gang På at tidspunkt er det planen, at Region Sjælland skal kunne vaccinere 14.000 om dagen. Den ansvarlige for vaccinations-logistikken i Region Sjælland, Bettina Tomczyk fortæller, at det vigtigste er, at kommunikationen mellem personalet der får borgerne ind, de der åbner vaccinerne og dem er vaccinerer fungerer.

220 medarbejdere er med til at få vaccinationsflowet til at køre. Det er blandt andet 23 unge, som er headhuntet på regionens covid-testcentre og oplært til at vaccinere.

