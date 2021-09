Se billedserie Der er ryddet pænt op i hallen, men tirsdag er der endnu ikke nogen spor af det madmarked, som åbner her på torsdag. Foto: Helle Hansen

Street food på Maglemølle

Næstved - 14. september 2021 kl. 16:31 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Var det noget med krydret indisk mad, mad fra Peru eller måske en rigtig god pizza eller saftig burger?

De kommende dage behøver man ikke spise det, man plejer, for her rykker Mad & Marked ind på Maglemølle ved havnen i Næstved med det første lokale street food marked. 13 food trucks med forskellige former for mad indtager en af de store haller, hvor der også bliver sat borde og stole op, så man kan sidde og spise midt i det hele.

Mad & Marked har sørget for street food ved Århus Festuge og under World Priden i København, men det er første gang, at de kommer til Næstved med en række af deres food trucks.

- Jeg er meget spændt på det, siger Søren Hansson, Maglemølles direktør. Artiklen fortsætter under billedet.

Lidt af hvert Oprindeligt var det tanken, at her skulle have været street food festival for over et år siden, men det blev aflyst på grund af corona.

Men nu kommer det, med et bredt udvalg af autentisk gademad. Her bliver lidt for enhver smag, da her både bliver vegansk mexicanskinspireret street food som nachos og saftige wraps, men også burgere fra Hungry Danes og Miss Mums og pizza fra Gorms Pizza. Eller man kan gå all in på kartofler i The Lucky Potato, spise traditional arabisk street food, fish & chips eller mad- og dessertpandekager. Kao Thai vil sørge for thaimad tilberedt af friske råvarer helt fra bunden af, så her kan man få Tom Yum suppe, sprødstegte rejer, forårsruller og pad thai.

Her bliver også frisklavede smoothies, hjemmelavet is, bagværk, kaffe og kakao.

Hele weekenden - Jeg kunne godt tænke mig at prøve at holde det igen på et tidspunkt af året, hvor det rent faktisk kan være udendørs, siger Søren Hansson. Men nu må man lige se, hvordan det spænder af her i weekenden. Erfaringen er i hvert fald, at deres street food festivaler plejer at være yderst velbesøgte.

Det er gratis at besøge madmarkedet, som åbner torsdag klokken 16 og første dag har åbent til kl. 21. Fredag og lørdag er åbningstiderne kl. 11-21 og søndag kl. 11-20. Madboderne lukker en time før hele madmarkedet lukker.

