Boderne skal fremover være et nyt kultur- og medborgerhus. Der er stadig et lille håb om, at investorer vil kaste penge efter Kirkepladsens Skole ved siden af, men politikerne er begyndt at kigge på andre idéer. Foto: Kim Palm

Street food-idé ser ud til at dø

Aktører som turist-, erhvervs- og cityforeningen har udvist interesse for at samles på Sct. Peders Kirkeplads, og også KuBA (Kunstforeningen for Billedskabende Aktører), Næstved Kulturforening og NSV (Næstved Sociale Værksteder) har givet udtryk for, at de kan se sig selv være med på vognen. Nu starter forhandlingerne om, hvad foreningerne kan bidrage med i form at enten lejeindtægter til kommunen eller frivillig arbejdskraft.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her