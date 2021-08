Se billedserie Streetcut rammer byen igen efter sidste års coronapause. John Nørbjerg og Niels Peter Kløft lover latter i lange baner og tankevækkende oplevelser ved den tre-dages gratis gadeteater-festival. Foto: Kim Palm

Street Cut rammer byen: Gratis gadegøgl i verdensklasse

Næstved - 16. august 2021 kl. 17:16 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Hvis du pludselig møder fire vilde dyr, der alle iklædt smoking kommer marcherende, gokkende, brægende og brølende og danser løs til et hæsblæsende musikalsk disko-potpourri, så er du på rette vej.

Så har du nemlig fundet vej til Street Cut - Næstveds internationale gadeteaterfestival, der rammer byen i denne uge. Det er gadegøgl i verdensklasse - og så er det oven i købet gratis.

Gang i Dråben

Løjerne begynder fredag den 20. august, hvor byens nye plads Dråben på Kvægtorvet danner rammen om en åbnings-kabaret med deltagelse af de mange danske og internationale kompagnier fra Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland og Columbia, der viser hver en smagsprøve på, hvad der kommer til at ske på Grønnegade og i bymidten henover weekenden.

- Folk er sultne nu og vi er virkelig glade for igen at kunne sætte gang i byen, fortæller teaterdirektør Niels Peter Kløft fra Dansk Rakkerpak & Faster Cool som sammen med John Nørbjerg fra Grønnegade Kaserne Kulturcenter står bag den fjerde gadeteaterfestival i Næstved. Sidste år tæller ikke med, hvor vi måtte nøjes med éndags-festivalen Shortcut da coronaen satte smilet på pause.

Denne gang er coronaen smidt ud af porten på Grønnegade. Der er nemlig ingen restriktioner, afstandskrav og fremvisning af coronapas, så du kan roligt møde op og tage del i festen sammen med resten af byen.

- Men vi appellerer selvfølgelig til, at folk bruger deres sunde fornuft og selvfølgelig holder sig helt væk, hvis man har symptomer og føler sig sløj, siger John Nørbjerg fra Grønnegade Kaserne Kulturcenter, som bliver festivalplads for årets Streetcut, der byder på 26 forestillinger for både børn og voksne plus den Catalonske legeplads, som kommer til byen med nyt legetøj.

Hårdføre artister

Gadeteater-festivalen foregår i fri luft, men arrangørerne har taget højde for risikoen for vedvarende møgvejr. Så rykker man indendørs i Gammel Ridehus og teatersalen på Grønnegade.

- Men kun hvis det står ned i stænger. Gadeartister er hårdføre folk, som sagtens kan håndtere en regnbyge, siger Niels Peter Kløft.

Han glæder sig over det stærke program og har svært ved at fremhæve nogle forestillinger fremfor andre. Alligevel vælger han at pege på den spanske klovneduo Leandre Clown, der kommer til Næstved med forestillingen »Fly me to the Moon«, en poetisk forestilling om en tandemtur til månen, der veksler mellem det komiske og det tragikomiske.

- Den kan anbefales, ligesom alle de øvrige forestillinger du bare ikke må gå glip af, siger teaterdirektøren, der igennem otte år har arrangeret en tilsvarende gadeteaterfestival ovre på Bornholm.

Dans på Grønnegade

Udover gøgl byder Streetcut også på dans. På seneste festival i 2019 var koncerten lørdag aftens med orkestret Zirkus en kæmpe succes, hvor et talstærkt publikum mødte op og indtog dansegulvet. I år vil det dansk/colombianske orkester Combian Colors forsøge at gøre dem kunsten efter med ny lyd, der veksler mellem populær folkemusik og tropisk danseorkester. Dansefesten begynder lørdag klokken 20.

Udover gøgl og dans er det også muligt at få stillet sulten og tørsten, da Café Grønnegade rykker ind på festivalpladsen og serverer mad og drikke. Søndag aften er det hele forbi og vi er forhåbentlig blevet forsynet med et smil og muntre, tankevækkende oplevelser, der holder vinteren over.