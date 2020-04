Jazz fra baggården - se og hør det på nettet. Her er det The Spirit of New Orleans, der spiller i gården til Østergade 9-11. Privatfoto

Streaming jazz fra baggården

Den følges op lørdag 25. april kl. 14-15.30, når Spirit of New Orleans underholder i gården ved ejendommen Østergade 9-11.

Desværre er der stadig forbud mod, at mere end 10 personer forsamles, og derfor kan klubben ikke invitere nogen til at komme og overvære koncerterne.

De foreslår, at man følger transmissionerne af koncerterne og rydder stuegulvet, så der bliver plads til at danse.

Klubben er ked af, at man ikke kan være fysisk samlet og nyde det sædvanlige hyggelige samvær om den glade jazz, men man er glad for at kunne tilbyde et alternativ, og håbet er , at alle vil nyde det.