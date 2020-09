Se billedserie En af de mobile stader, der giver torvehandlerne og andre pop-up-events tag over hovedet. Foto: Jan Jensen

Strategiplan foldes ud på Axeltorv

Næstved - 13. september 2020

Det er en del af bymidte-strategien og den burde ikke være en overraskelse. Alligevel er der nok en del, der vil undre sig, når håndværkerne går i gang på Axeltorv midt i Næstved mandag 21. september.

Beslutningen blev taget af byrådet for cirka et år siden, men startskuddet blev forsinket i foråret, da coronakrisen også ramte fremstillingen af stål, der bruges i de forskellige konstruktioner til at skabe tørvejr og hygge på Axeltorv.

Noget for hele byen Næstved Kommune har haft en løbende dialog med brugerne af torvet, og forleden blev det sidste møde inden byggestart holdt. Her var blandt andre Næstved Cityforening, Næstved Erhverv og Torvehandlerforeningen repræsenteret.

- Der er lagt vægt på at formen skal kunne noget for hele byen. Det gælder både til de store arrangementer som vinfestivalen, pop-up-restauranter, julestue og mange andre ting. Det bliver utroligt fleksibelt, siger landskabsarkitekt Ida Cecilie Lynggaard.

Hun er tovholder på projektet, der går ud på at give det historiske centrum og nogle gange lidt tomme torv i centrum et løft.

Modtagelige for input Her etableres en fast overdækning langs husrækken fra Underhuset til Alt Godt. Selve gågade-arealet holdes frit som brandvej, så der bliver tale om en fritstående men fast overdækning i tre meters højde, der skal give ly og overdækning til udeserveringen.

Hertil kommer otte flytbare stadepladser med overdækning og yderligere otte pladser med fast overdækning, der kan bruges til torvedage og events.

- Alle skal kunne indtage torvet. Det er målet. Det er lavet lidt efter learning-by-doing princippet, så vi er stadig modtagelige for input, og der vil også blive lavet tilpasninger undervejs, når det gælder muligheder og begrænsninger, siger Ida Cecilie Lynggaard og henviser til de forskellige holdninger der altid er, når kommunen er på banen med fornyelser.

Alle kender planerne Ida Cecilie Lynggaard henviser til, at Næstved Kommune har ført en grundig dialog, så alle kender til planerne og ikke mindst timingen i forhold til selve byggeriet og de gener det måtte medføre, når funderingen af de faste overdækninger monteres under flisebelægningen og direkte ned i det der også udgør taget på den underjordiske parkeringsplads.

- Både Teknisk Udvalg og plan og miljø har været indover, og alle har haft mulighed for at komme til orde, fastslår Ida Cecilie Lynggaard.

Nyt regulativ for torvet Hun er blevet klar over, at torvehandlerne ikke kan undvære bilerne på torvet, ligesom der er gjort opmærksom på, at der ikke er salgsplads nok i de mobile enheder.

- Vi er lydhør overfor de praktiske ting, og de bliver taget med, inden vi senere skal fastlægge et nyt regulativ for Torvehandlerforeningen. Det vil også omfatte åbningstiden, hvor der er lagt op til kl. 8-14 om lørdagen. Det kommer til at foregå på en ordentlig måde, siger hun.

Ida Cecilie Lynggaard glæder sig til at se projektet realiseret, for først der kan det rigtig vurderes. Alle elementer er designet og testet efter vejr- og vindforhold.

Indvielse til Black Friday - Det giver nogle fantastiske muligheder, og for første gang bliver det muligt at søge i læ på Axeltorv, slutter Ida Cecilie Lynggaard.

Den faste overdækning ved Underhuset og Alt Godt er lavet høj af æstetiske årsager, og det bliver muligt at bruge parasoller og gasvarmere.

De er afsat tre millioner kroner til opførelsen af det nye Axeltorv.

Indvielsen bliver i forbindelse med Black Friday 27. november.