Storytelling til åbent hus i nyt fortællerum

Storytellere fra »Odins Ravne« kommer og fortæller historier for store og små torsdag den 1. februar, når der er åbent hus for alle i det nye Fortællerum i Udviklingshus Fuglebjerg på Byagervej, som blev officielt indviet i sidste uge.

Her vil der være mulighed for at besøge det nye rum og få en god historie med på vejen. »Odins Ravne« lægger vægt på at udbrede den mundtlige fortælling. Og hvem kender ikke til at blive opslugt af en god historie, når den er godt fortalt?