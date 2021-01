Stort vaccinecenter på vej til byen: Her skal det ligge

Nu kommer der atter liv i den nedlukkede Arena Næstved. Den store idræts- og koncerthal skal fra onsdag den 10. februar forvandles til et vaccinationscenter - og bliver dermed et af 17 kommende vaccinationscentre rundt i Region Sjælland.

- Jeg er glad for, at det er gået så hurtigt med at få en aftale på plads mellem Næstved Arena og Region Sjælland. Det er helt oplagt at benytte Arenaens faciliteter, da de har god plads og bedre adgangsforhold end de nuværende på Grimstrupvej. Så kan vaccinationerne komme ud til borgerne hurtigst muligt, udtaler Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved Kommune.