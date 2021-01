Artiklen: Stort smitteudbrud på vaccineret plejehjem: To afdelinger er gået fri

Stort smitteudbrud på vaccineret plejehjem: To afdelinger er gået fri

Selvom du har fået første stik vaccine, kan du stadig nå at blive smittet - og smitte andre.

- Ifølge Sundhedsstyrelsen vil mange - men ikke alle - opnå nogen grad af beskyttelse mod covid-19 efter den første dosis, men dog først efter et par uger. Derfor kan smitten have udviklet sig i dagene efter, vaccinationerne blev udført, fortæller centerchef for Ældre og Sundhed i Næstved Kommune, Jacob Bigum Lundberg.