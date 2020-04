Stort jubilæumsår: Der skal være et hjem til hver en kat

På en råkold efterårsmorgen for over 50 år siden sad en forhutlet og bange kat på en gren i et æbletræ på Vesterbro. Inge Sørensen, en kvinde med vilje af stål og et hjerte af guld, fandt katten og tog sig af den.