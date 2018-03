Se billedserie Folk stod i kø for at smage kagerne ? og de blev spist hver og en. Foto: Susanne Øhrgaard

Stort interview med Bage-Andrea: Kager, kunst og medmennesker

Næstved - 11. marts 2018 kl. 19:55 Af Ane Vigen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andrea Søllested er et rummeligt menneske, som trods travlhed med kagebagning også har tid til at engagere sig i debatten om nødlidende mennesker. Den Store Bagedyst 2017 kom til at ændre hendes liv.

Den lune duft af dejlig nybagt kage i ovnen slår én i møde, når døren til det hyggelige gule hus i centrum af Næstved åbnes.

Det er måske ikke så mærkeligt, når man ved, at vinderen af Den Store Bagedyst 2017 Andrea Søllested bor i huset med sin familie.

Selv ligner den 51-årige ikke rigtig en bagerjomfru: Slank og nærmest klassisk elegant i sin fremtræden, ser hun opmærksomt på den nyankomne, mens hun nænsomt genner husets venlige hund, Sally, til siden.

Bagedysten blev lidt af en omvæltning for Andrea Søllested, som i mange år mest havde specialiseret sig som skrædder af kostumer til teater, film, revyer, reklamer og meget andet. Men også bagningen har alle dage været en del af hendes liv.

- Jeg har altid elsket at arbejde med kreative udfordringer, og der er såmænd ikke så langt fra kostumerne til kagerne, siger hun.

Efter flere omgange af casting endte hun lidt overrasket blandt de 10 deltagere, som skulle dyste ud i bagningens kunst for åben skærm i Den Store Bagedyst - et program, som i flere sæsoner er blevet et af de mest populære på TV.

- Jeg havde fulgt programmerne og syntes, det var spændende at se de medvirkendes udvikling fra glade amatører til næsten professionelle kage-kunstnere, og jeg var nysgerrig efter at se denne udvikling på tæt hold, den kreative arbejdsproces interesserede mig. Derfor meldte jeg mig til konkurrencen, siger hun.

Om hun skal arbejde med farver og former og sirlige arrangementer i marcipan og chokolade eller i alskens stoffer gør ikke den helt store forskel for Andrea Søllested. I dag har bagningen overtaget en stor del af kostumefabrikationen.

Hendes kager er populære, hvad enten de er til en butik med jubilæum eller til en privat fødselsdag. For nylig fik hun en bestilling på kage til 300 fra Næstved Storcenter.

- Det tog syv fulde dage at lave kagen - og den blev spist op, siger hun stolt.

Som mor til tre næsten voksne børn og med en mand, som kører ambulance, følger hun helt naturligt med i, hvad der sker i verden omkring hende.

Heller ikke et af tidens store samtaleemner, flygtninge og nødlidende mennesker i krigszoner rundt om i verden, hvor der ofte også er ekstreme klimaforhold, er gået hende forbi.

- Der er en tilbøjelighed til at skære alle mennesker af anden etnisk oprindelse over en kam uden at skelne mellem, om det er flygtninge eller indvandrere - eller deres efterkommere. Det er endt med at være en debat om »dem« og »os«. Vi mangler en værdidebat, der først og fremmest skal handle om at være medmenneske. For mig er det ret enkelt: Nødlidende mennesker skal hjælpes først og fremmest med fred og så med at blive budt velkommen. Det er ikke væsentligt, om et menneske bor tre gader fra mig, i Hobro eller i Zimbabwe. Det er et medmenneske. Og vi burde sikkert give meget mere, end vi gør - gerne over skatten, vi skal forholde os til nødlidende mennesker som et kollektiv.

Andrea Søllested er helt opmærksom på, at vi ikke kan løse alverdens problemer på området, men hun bliver rystet og forarget, når vi for eksempel sætter en stopper for at hente kvoteflygtninge til Danmark - mennesker, som af FN er udpeget som værende de mest udsatte i verden. Og hun synes bestemt heller ikke om Socialdemokratiets sidste udspil om slet ikke at lukke flygtninge ind i landet. Hun kan godt se, at integrationen har fejlet på mange områder, men mener ikke, det er flygtningenes skyld.

- Jeg ved godt, der er massive problemer på området, men så lad os dog gøre noget ved dem. Jeg er træt af, at man ofte skal både forklare og forsvare sig i samtaler med andre mennesker om emnet.

I mellemtiden synes Andrea Søllested, at vi hver især kan bidrage, hvor vi kan.

Og hvis hun overhovedet kan finde tid, er hun også blandt indsamlerne ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling i morgen.

