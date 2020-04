Udflytningen af erhvervshavnen betyder, at havnen nu skal byudvikles. Det samlede område såvel som de enkelte delområder er afgrænset med fokus på de potentialer, som ligger i området, samt sammenhængen med og forbindelserne til de omkringliggende områder. Det er vigtigt, at området naturligt kobles på de omkringliggende kvarterer, så området bliver en integreret del af den eksisterende by. Omdannelsen af de bynære havnearealer skal understøtte hele byudviklingen i Næstved - og særligt udviklingen af bymidten, som ligger umiddelbart nord for området. Illustration: Næstved Kommune

Stort flertal vil have styregruppe i havnesag

At det er en god ide at sende erhvervshavnen ud på den anden side af svingbroen og sætte gang i byudviklingen i den indre havn er der bred enighed om i byrådet. Men det endte alligevel med uenigheder omkring nogle teknikaliteter, da Venstres byrådsmedlem Søren Revsbæk havde benyttet sin standsningsret i Økonomiudvalget og krævet forslaget om at genetablere en nedlagt styregruppe taget op i byrådet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her