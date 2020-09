Tirsdag holdt der kun en enkelt af de karakteristiske røde biler foran HRJ Services domicil på Karrebækvej 850. De andre er afleveret i kurators varetægt, efter firmaet drejede nøglen tirsdag morgen. Foto: Anna Møhl

Stort byggefirma konkurs - 66 ansatte sendt hjem

Næstved - 16. september 2020

På et tidspunkt var her over 100 ansatte, men nu er her nul.

Byggefirmaet HRJ i Karrebæk ved Næstved blev erklæret konkurs mandag i Skifteretten i Næstved, og tirsdag morgen blev alle 66 medarbejdere orienteret om situationen og sendt hjem. Det skete efter den udpegede kurator også havde taget natten i brug for at prøve at få lidt overblik over situationen.

Det er HRJ Service selv, der har begæret firmaet konkurs. Og den udpegede kurator er enig i, at det ikke ser så godt ud.

Konkursen hænger sammen med det kæmpeunderskud på 14,25 millioner kroner, som HRJ Service endte med i regnskabsåret 2018/2019. Et underskud som dengang kostede direktøren gennem ni år jobbet.

Siden har en ny ledelse forsøgt at få firmaet på rette kurs igen, men det lykkedes tilsyneladende ikke.

Kurator var tirsdag ved at kigge nærmere på de igangværende arbejder for at vurdere, hvad der giver mening at fuldføre.