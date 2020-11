Stormøde om motorvejen gennemføres trods corona

- Vi har fået tilladelse til at gennemføre arrangementet med 260 deltagere, men vi sætter selv grænsen ved 220, fortæller formand for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen.

Fremtidsmusik

Dermed bliver der mulighed for at møde op og høre et dystert fremtidsscenarie, nemlig hvordan Næstved ser ud om 10 år, hvis det ikke lykkedes at realisere de 15 kilometer firesporet asfalt fra Næstved til Rønnede.