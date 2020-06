Det har vist sig vanskeligere end ventet at lokke læger, tandlæger og behandlere til Fensmark. Derfor dropper SuperBrugsen planerne om et sundhedshus. I stedet skal der bygges flere seniorboliger i byen. Illustration: Næstved Kommune

Storkøbmand dropper drøm om kæmpe sundhedscenter

Drømmen om et over 2.000 kvadratmeter stort sundhedscenter, befolket af læger, tandlæger, behandlere og med fitness og café, bliver ikke til noget i Fensmark.

Fensmark Brugsforening, der står bag planerne om mere liv i kommunens næststørste bysamfund, har skrinlagt planerne om et stort sundhedscenter og i stedet søgt om tilladelse til at opføre flere seniorboliger.

Det har kommunens Plan- og erhvervsudvalg netop sagt ja til og dermed har kommende investorer nu mulighed for at bygge fire punkthuse i tre etager - med plads til 57 seniorboliger på den tomme byggegrund lige overfor SuperBrugsen.

- Det har desværre vist sig vanskeligere end ventet at få etableret et sundhedscenter. Til gengæld er vi rigtig glade for at politikerne giver os mulighed for at bygge boliger i stedet, siger uddeler i Fensmark Brugsforening, Hans Larsen.