Store træer skal bryde betonen i bymidten

Næstved - 13. juni 2020 kl. 05:01 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bymidten skal være mere grøn.

Det er planen, som nu skal føres ud i livet. Derfor er kommunen klar med en såkaldt »begrønningsplan« med seks konkrete bud på, hvor der skal plantes træer for at understøtte arkitekturen og gøre det hyggeligere at bevæge sig ind i bymidten.

- Det bliver store træer, ligesom på den nye legeplads ved Susåen, hvor Park og Vej har plantet en lommeskov, siger formand for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S).

Der er afsat en halv million kroner til at få gjort bymidten mere grøn og blandt projekterne er byens store øde torv, Axeltorv, samt den omtrent ligeså grå busholdeplads, der begge skal friskes op med store træer.

Ringstedgade/Farimagsvej: Plantning af et træ for enden af gågaden for at markere indgangen til bymidten. Ringstedgade/Grønnegade: Plantning af træer ved Dåses Torv.

Axeltorv,: »banktorvet«: Plantning af træer for at fortsætte facadelinjen fra Torvestræde.

Sct. Mortens Kirkeplads: Plantning af træer i området mellem kirken og Kattebjerg for at skabe et område med høj rekreativ værdi. Stationspladsen: Plantning af træer på Busøen for at definere en klar linje mellem terminalbygningen og gangarealerne.

Ramsherred: Plantning af træer ved parkeringspladsen ved Skomagerrækken.