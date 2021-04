Se billedserie Freddie Holm og Poula Ipsen er klar til Bornholm. Svenskerne forlanger en test, der er max 48 timer gammel. Fotos: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Store testdag: Freddie og Poula er klar til Bornholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store testdag: Freddie og Poula er klar til Bornholm

Næstved - 05. april 2021 kl. 17:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Nu er vi klar til Bornholm.

Poula Ipsen og Freddie Holm kunne begge forlade Falcks lyntest-center på Grønnegade Kaserne Kulturcenter med en negativ test i frakkelommerne. Det gav grund til glæde. Forude venter et par dages bornholmer-ferie hos familie og venner i Listed og Svaneke. For uden test-svar er det nemlig ikke muligt at komme på ferie på klippeøen.

- Vi rejser i bil via Ystad og svenskerne forlanger en test, der er max 48 timer gammel. Havde vi rejst til Bornholm via Køge, kunne vi have nøjes med en test, der var 72 timer gammel. Men svenskerne er åbenbart mere restriktive, så det er rigtig rart at være negativ i de her tider, siger Freddie Holm.

Genåbningen venter De var langtfra de eneste, der havde taget opstilling foran Grønnegade Kaserne Kulturcenter. Folk stod i lang kø for at blive klar til endnu mere genåbning af samfundet, nu hvor frisørerne igen kan svinge saksen og uddannelsesinstitutionerne byde de studerende velkomne igen, hvis man vel og mærke møder på med et negativt testsvar.

Majbritt Clausen var også at finde i køen på Grønnegade. Hun er lærer på Suså-skolen afdeling Holsted og bliver testet to gange i ugen for at være sikker på, at hun ikke er smittebærer og fri af Covid-19.

- Normalt bliver jeg PCR-testet på Grimstrupvej. Men jeg havde glemt af bestille tid. Og selvom lyntesten er noget mindre valid end PCR-testen, så var der ingen vej udenom Grønnegade, fortæller Maybritt Clausen, der dog ikke har udsigt til snarlige frisøraftaler.

- Jeg tror der går halvanden måned før jeg kan blive klippet, men så længe jeg ikke ligner en vildmand, så går det nok, lød det muntre svar fra skolelæreren, der ligesom mange andre hyppigt må lade sig teste for at holde samfundet i gang.

Mere pres på Henover påsken havde Region Sjælland udvidet testkapaciteten overalt i regionen. Med 4.000 flere tider til PCR-test blev kapaciteten i påskedagene øget til 22.000 daglige test. Og hos Falck, der står for hurtigtests i Region Sjælland, havde man rokeret om på personalet for at undgå lange ventetider ved teststederne.

Meldingen fra folk i Grønnegade lød da også på et fint flow inden podepinden blev stukket i næsen og langt de fleste kunne glæde sig over en negativ prøve, der giver adgang til yderligere genåbning af verden omkring os.