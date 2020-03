Friske drenge og gutter fra Næstved Motor Klub forlader scenen via catwalken efter deres få men vigtige hædersminutter i selskab med borgmester Carsten Rasmussen. Fotos: Jan Jensen

Store smil fra lokale sportsstjerner

Der var ingen e-sportspriser, men det kommer - måske - til næste år for det der lød en opfordring ud i salen: Kom med input og ideer!

Stjernedrysset faldt da også efter traditionen med den altid lidt for langhårede konferencier Morten Dam Sørensen i højtalerne flot bakket op af orkestret Hedeboe & Friends og i år den gamle melodigrandprix-kendis Søren Poppe. Han synger stadig godt, men dyrkede tilsyneladende ikke motion nok til at vove sig ud på den 25 meter lange catwalk, som ville have bragt ham tættere på publikum.