Byrådsmedlem Michael Perch (S) glæder sig over, at de store skolebørn ikke længere skal sidde lænket til skærmen hele dagen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Store skolebørn får færre timer foran skærmen

Elever fra 5. til 9. klasse slipper for at være bundet til skærmen i op til otte lektioner på en en skoledag. Fra i næste uge bliver der et loft over onlineundervisningen på fem timer om dagen. Det har et flertal i Næstved Kommunes Børne- og Skoleudvalget besluttet, på baggrund af et forslag fra Socialdemokratiet.