Se billedserie Greve Carl-Christian von Scheel-Plessen har bortforpagtet jorden til Better Energy og glæder sig over at kunne bidrage til den grønne omstilling i kommunen. Foto: Thomas Olsen

Store planer ved kendt gods: Her er der plads til 80 hektar med solceller

Næstved - 04. september 2021 kl. 04:47 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Næstved Kommune har ikke haft meget held med at finde egnede lokaliteter til mere vedvarende energi. Men nu skulle den være der.

Gavnø Gods og firmaet Better Energy har nemlig sendt forslag om etablering af et 80 hektar areal med solceller på godsets jorde i et område som kommunen i forvejen har udpeget som egnet til fremtidige solcelleprojekter.

Det fremgår af den dagsorden som politikerne i Plan- og erhvervsudvalget behandler på mandag.

Anlægget skal placeres øst for Saltøvej nær de tre store vindmøller og vil i følge kommunens planlæggere ikke volde naboerne nævneværdige kvaler, da det overholder byrådets retningslinjer med hensyn til afstand til naboer.

19.000 husstande

Solcelleparken vil kunne producere 78 GWh/år, hvad der svarer til elforbruget i cirka 19.000 husstande. Til sammenligning producerer de tre eksisterende vindmøller ved Saltø Gods tilsammen 33 GWh/år og solcelleprojektet vil derfor bidrage væsentligt til den grønne omstilling og kommunens mål i forhold til CO2-neutral energiproduktion.

Saltø å slynger sig smukt gennem det typiske herregårdslandskab sydøst for Næstved og her er det planen, at friholde å-dalen for solceller. Dermed sikres også en afstand på minimum 500 meter til liebhaver-landsbyen Bistrup, der ligger på den anden side af åen.

Siden den første ansøgning blev sendt afsted er naboerne blevet hørt og projektet er blevet rettet til. Det betyder bl.a., at arealet vest for Ølskov bliver friholdt for solceller af hensyn til naboerne på Saltøvej. Der skal også etableres levende hegn på alle sider af anlægget, som efter nogle år vil skjule de mørke solcellepaneler og kommunen har fået udarbejdet analyser, der viser at den visuelle påvirkning for borgerne i Bistrup vil være meget begrænset.

- Projektet har været i nabohøring og er langt fremme. Derfor forventer jeg, at lokalplanforslaget bliver godkendt og sendt i offentlig høring, fortæller formand for Plan- og erhvervsudvalget, Tina Højlund Pedersen (S) forud for mødet på mandag.

Grøn omstilling

Gavnø Gods har bortforpagtet arealet til Better Energy og godsejer Carl-Christian von Scheel-Plessen er glad for at bidrage til den grønne omstilling.

- Vedvarende energi er fremtiden, så jeg er glad på miljøets vegne og det betyder også noget for driften af godset at vi kan udvikle nye forretningsområder, siger greven, som er 11. generation på Saltø Gods, der har været i familiens eje siden år 1725.

Lokalplanforslaget ventes vedtaget mandag og sendes videre til byrådet, som sender forslaget i otte ugers offentlig høring med et borgermøde i Rådmandshaven den 4. november.

Hvis proteststormen udebliver er der dermed meget, der tyder på at firmaet Better Energy får mulighed for at høste sol i Saltø. Better Energy står også for driften af kommunens første og hidtil eneste solcelleprojekt nær Blangslev, hvor strømmen bliver solgt videre til internetgiganten Google.

To gange tidligere er solcelleprojekter kuldsejlet i kommunen. Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) greb personligt ind og stoppede planerne om et solcelleanlæg i Nylandsmose, som er udpeget til bevaringsværdigt landskab, mens kommunen selv opgav yderligere et anlæg nær Blangslev, da det ville ligge for tæt på det allerede eksisterende anlæg.

Yderligere et solcelleprojekt fra Holmegaard Gods er sendt i nabohøring og afventer kommunal sagsbehandling inden der kan sendes et lokalplanforslag ud til borgerne.