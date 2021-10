Radioværterne René Sabro og Morten Dam Sørensen risikerer at blive gjort midlertidigt mundlamme, når det blæser i Holmegaard Mose. Arkivfoto

Store møller kan give sne på skærmen

Næstved - 06. oktober 2021

Hammerslag og Barnaby er i fare, det samme er TV-avisen, ligesom de populære radioværter på P4 risikerer at blive gjort midlertidigt mundlamme.

Cibicom, der ejer sendemasten i Øverup, forudser nemlig sne på skærmen og forstyrrelse af radiosignalerne, hvis Holmegaard Gods får tilladelse til at opstille to til tre store møller nær masten, der siden 1959 har forsynet store dele af Sydsjælland med radio- og tv.

Muligt erstatningskrav De 150 meter høje møller kommer ifølge forslaget nemlig til at stå mellem 1,0 og 1,35 kilometer fra sendemasten. Og ifølge Cibicoms undersøgelse vil møllerne påvirke enhver signaludsendelse fra masten - det gælder både TV, FM- og Dab-signaler.

I indsigelsen til kommunen tager Cibicom forbehold for et erstatningskrav såfremt placeringen ikke ændres, fremgår det af indsigelsen mod energiparken.

- Vi er bestemt også tilhængere af vedvarende energi, men vi har gjort kommunen opmærksomme på, at store vindmøller placeret nær en sendemast muligvis vil give interferens og driftsforstyrrelser for radio- og tv-kunder. Derfor er formålet med vores henvendelse primært at søge dialog med kommunen om, hvordan vi finder en anden løsning, siger administrerende direktør for Cibibom, Michael Meister.

94 sider med klager Indsigelsen mod planerne om en energipark nær Fensmark er blot en af mange. Bunken tæller 94 sider og der også gennemført en underskriftsindsamling, hvor knap 1.000 borgere, digitalt og fysisk, har skrevet under på, at vindmøllerne ikke har gang på jord, at solcelleanlægget skal placeres et andet sted end det foreslåede og at vejføringen fra Fensmark til Øverup-rundkørslen skal længere væk fra byen.

De mange underskrifter er resultatet af den foreløbige nabohøring, og den øvrige bunke af protester fra folk i Fensmark går især på frygt for ødelagt udsigt, samt skyggekast og refleksioner fra store vindmøller. Nogle frygter også at deres ejendomme falder i værdi, mens andre frygter for om der er vind nok i Fensmark til sådan nogle store møller.

Omkring vejføringen af den nye omfartsvej, der skal sende folk ud af Fensmark i en fart, er der tydelig utilfredshed med at vejen er rykket 250 meter tættere på byen end i det oprindelige forslag til kommuneplan.

Fint nok med solen Formand for det genetablerede Fensmark Lokalråd, Kenneth MacAlpine, har også gravet sig gennem bunken af indsigelser. Han tror stadig at vedvarende energi har en fremtid - også i Fensmark - og ser en tydelig tendens i svarene.

- Protesterne handler især om de store møller. Dem er der mange, der er bange for. Derimod tror jeg sagtens vi kan lande en løsning med solcellerne, siger Kenneth MacAlpine.

Han bebuder samtidig, at lokalrådet vil spille en aktiv rolle i den videre proces og lokalrådet vil derfor invitere godsejer Christian Danneskiold-Samsøe med til et møde, sammen med repræsentanter fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening.

- Vedvarende energi er kommet for at blive og vi skal nok nå frem til en fælles løsning som folk kan leve med her i Fensmark, siger den nyvalgte lokalrådsformand.

26.000 får grøn strøm Næste skridt i processen bliver at embedsmændene fra kommunen sætter sig sammen med godsejeren for at udarbejde et forslag til en ny lokalplan. Den ventes klar i slutningen af året.

De foreslåede vindmøller forventes at kunne forsyne 6.500 husstande med strøm, mens solcelleanlægget forventer at kunne levere el til 20.000 husstande med en forventet levetid på 30 år.