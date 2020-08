Ikke alle fik tilsyneladende kigget lige godt på skiltene i lørdags. I hvert fald kørte rigtig mange for stærkt. Modelfoto

Store klippedag

Der blev uddelt hele 18 klip, og der udover blev det også til en betinget frakendelse af kørekortet. Den betingede frakendelse blev givet til en person, som kørte 89 km/t på et stræk, hvor man kun må køre 50 km/t. I alt var der 645, som fik målt deres hastighed. Heraf kørte 130 for stærkt. Kontrollen blev foretaget lørdag klokken 10.41-13.54.

Lørdag var der en kortere kontrol på Landevejen i Fensmark. Klokken 08.29-09.59 fik 557 kontrolleret hastigheden. 29 af dem kørte for stærkt på strækket, hvor der er hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Også her var højest målte hastighed 89 km/t. I Fensmark blev der uddelt to klip i kørekort.