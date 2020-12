Store byggemarkeder skal også holde lukket

Hvis man har planer om at få klaret et par gør-det-selv projekter i juleferien, men mangler de sidste brædder eller søm, skal man ikke køre til Bauhaus i Næstved. Byggemarkedet er lukket for fysisk betjening grundet den nuværende coronasituation. Der er kun åbent for afhenting af bestilte varer.