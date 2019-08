Se billedserie Senere endte de to tvillinger med selv at hoppe ind i brysterne og udføre en ganske særpræget dans. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Store bryster på torvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store bryster på torvet

Næstved - 10. august 2019 kl. 09:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hold kæft, hvor er det skørt!

Læs også: Kuffert fyldt med fransk inspiration

I slutningen af deres optræden kravlede de charmerende canadiske tvillingesøstre fra »Kif Kif Sisters« ind i hver sin gigantiske ballon, som forinden havde ageret to sæt kæmpemæssige bryster, og både dansede og hoppede rundt. Da kunne en midaldrende mand på tilskuerrækkerne ikke længere holde det inde; han måtte ytre sig om, hvad det var, han oplevede.

Forinden var han da også blevet udsat for alverdens mærkværdigheder fra de to gadeteaterkunstnere: Han havde set kartofler blive forvandlet til pomfritter på en temmelig alternativ måde ved hjælp af en tennisketsjer, et ret så mislykket forsøg på at sende en tøjkanin på en flyvetur, samt flere alternative anvendelsesmuligheder for en løvblæser. For bare at nævne nogle få ting.

De canadiske tvillinger var et fint eksempel på, at man ikke behøver kunne noget helt vildt ekstraordinært for at underholde publikum. De par hundrede, som var samlet på Axeltorv, smilede og grinte gennem det 40 minutter lange show, ikke mindst takket være »Kif Kif Sisters« udstråling - og også et par ret gode indlagte jokes undervejs.

Forestillingen var en af en række denne fredag under Næstveds internationale gadeteaterfestival Street Cut, som fortsætter i dag.

- Der har været et fremragende fremmøde i dag, som vi er meget tilfredse med. Det, håber vi naturligvis, fortsætter. Og så håber vi, at vi med disse gratis forestillinger kan lokke flere til også at betale for at komme og se nogle indendørs forestillinger. Ikke bare hos os, men alle steder - det skulle gerne være med til at give folk smag for kulturen, siger Niels Peter Kløfte fra Dansk Rakkerpak, som står bag festivalen.

Street Cut kan lørdag opleves på både Grønnegades Kaserne Kulturcenter samt flere steder rundt omkring i byens gader. Se det fulde program på gkkultur.dk.

relaterede artikler

Spektakulært gadeteater fra hele verden 02. august 2019 kl. 21:27