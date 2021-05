Det radikale byrådsmedlem Klaus Eusebius jakobsen er godt tilfreds med forløbet af den nuværende byrådsperiode - især beslutningerne om den nye svømmehal og udflytningen af erhvervshavnen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Store aftaler er på plads - det er rettidig omhu

Næstved - 30. maj 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Debat

Der sænker sig en vis ro over det politiske landskab i Næstved Kommune her i foråret 2021, hvor et par meget store aftaler er faldet på plads.

Havnen og svømmehallen (eller svømmefaciliteterne, som vi har fået for vane at kalde dem). Vi mangler dog stadig lige at få det sidste søm slået i: Endelig konfirmering af mortorvejen!

Nogle bemærker: Efter mange års drøftelser og tilløb.

Jeg synes dog, at det er værd at bemærke, at det nok snarere er tale om rettidig omhu i byrådets beslutningsproces for begge projekter - og så er der heller ikke gået længere tid (selv om det kan føles, som om det er lang tid).

Man kan f.eks. synes, at byrådet har diskuteret havnen i to byrådsperioder - men faktisk kom de reelle drøftelser og sonderinger først i gang med starten af denne byrådsperiode i 2018. At det så har været - set udefra - en turbulent diskussion og stillingtagen lige siden, er noget andet.

Jeg har lyst til at nævne, at da Næstved sidst stod over for en havnebygning med kanaludgravningen så var tilløbet og processen godt 30 år.

Det er meget tilfredsstillende - ikke alene for byrådet selv - men ikke mindst for vore borgere, at disse store beslutninger er blevet taget i enstemmighed i byrådet - ikke uden diskussioner og uenighed om mål og midler under vejs, men hvor partierne alle har bøjet sig mod hinanden og fundet gode løsninger, som alle har kunnet tilslutte sig. (EL undlod at stemme for svømmehallen).

Uden at være naiv (håber jeg) tegner det godt for fremtiden, at lokalpolitik ikke er en uskøn kamp, gerne en kamp, men vigtigst en stræben efter at nå gode og solide resultater til gavn for borgerne.

Nu er bordet næsten ryddet - og så kan vi gå i gang med dels det konkret planlægningsarbejde og konstruktionsarbejde - og så også se frem mod en valgkamp, hvor nye mål kan sættes - og sættes under lup og valgkampsdiskussion.

Klaus Eusebius Jakobsen (RV)

Byrådsmedlem

Gl. Skovridervej 4A

Næstved