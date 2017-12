Storcenter vil være større

Se billedserie Centerchef Charlotte Schwartzlose og BlackRock-chef Mathias Busck glæder sig til at udvikle og måske udbygge Næstved Storcenter. Foto: Ernst Tobisch

Næstved - 13. december 2017 kl. 06:01 Af Mogens Lorentzen

Næstved Storcenter skal være større og tiltrække flere kunder.

Det er ambitionen hos BlackRock, der har købt det sydsjællandske indkøbsmekka af Dansk Supermarked. Handlen blev offentliggjort i starten af november, men det er først nu, at den amerikanske kapitalforvalter BlackRock fortæller om handlen.

- Vi er meget glade for at overtage Næstved Storcenter, som er et veldrevet og meget populært shoppingcenter med en god placering i det sydlige Sjælland. Vi vil gøre et godt center endnu bedre. Og det skal ske i samarbejde med butikslejerne, siger Mathias Busck, chef for BlackRocks nordiske afdeling.

Han tilføjer, at målet er at udvikle Næstved Storcenter, så det kan tiltrække endnu flere kunder. Det kan blandt andet ske ved at udvide Næstved Storcenter.

I sommer ændrede Folketinget planloven, så det bliver muligt at bygge flere butik-kvadratmeter i blandt andet Næstved. Men det er en længere proces at få tilladelse til at udvide Næstved Storcenter. Kommuneplanen skal ændres, og der skal godkendes en lokalplan.

Mathias Busck oplyser, at det er en mulighed at udvide Næstved Storcenter, men at udvidelsesplanerne endnu ikke ligger fast. Og det skal under alle omstændigheder ske i samarbejde med kommunen.

BlackRock overtager i denne uge formelt Næstved Storcenter, men i første omgang får det ikke den store betydning for hverken kunder eller lejere. Storcentrets store magnet Bilka fortsætter, og det samme gør de øvrige lejere. Også centerleder Charlotte Schwartzlose og personalet på center-kontoret fortsætter.

Næstved Storcenter blev opført i årene 1986-89. I 2001 blev der foretaget en større udvidelse, så det samlede center nu er på 41.000 kvadratmeter.

Den nye ejer er vant til store tal. BlackRock betegnes som verdens største kapitalforvalter. Dvs. at de forvalter penge på vegne af kunder på tværs af aktivklasser (aktier, obligationer, råvarer, ejendomme etc.)

På ejendomssiden investerer BlackRock i fx detail, beboelsesejendomme, hoteller, kontorbygninger og studieboliger.

BlackRock har dansk kontor i København.