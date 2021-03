Se billedserie Næstved Storcenter ser frem til genåbningen den 21. april. Foto: Næstved Storcenter

Send til din ven. X Artiklen: Storcenter tæller ned til genåbning med en vis skuffelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storcenter tæller ned til genåbning med en vis skuffelse

Næstved - 30. marts 2021 kl. 13:23 Kontakt redaktionen

Ventetiden har været lang i Sydsjællands største shoppingcenter, hvor langt de fleste butikker har været nedlukket siden december. Men nu er der endelig lys for enden af tunnelen.

Læs også: Sådan bliver den nye skolehverdag for eleverne efter påske

Næstved Storcenter genåbner onsdag 21. april for handel og takeaway. Selvom genåbningsdatoen for storcentrene ikke blev, som de havde håbet på i Næstved Storcenter, overskygger glæden dog skuffelsen hos centerdirektør Alida Christiansen.

- Jeg har svært ved helt at sætte ord på, hvor meget det betyder for os og vores butikker, at vi snart kan åbne vores allesammens Næstved Storcenter igen. Det betyder alt. Vi savner vores kunder helt vildt, og vi kan slet ikke vente med at byde dem velkommen tilbage. Det bliver uden tvivl en helt særlig dag, siger Alida Christiansen.

En vis skuffelse Uvisheden omkring, hvor længe nedlukningen ville vare har gjort ventetiden lang. Selvom Næstved Storcenter nu glæder sig over, at åbningsdatoen er fastlagt, er der også en vis skuffelse over den manglende tillid til storcentrene.

- Først og fremmest er det selvfølgelig glædeligt, at vi kan få lov til at åbne. Men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at nedlukningen forlænges yderligere for os. Vi kan sagtens skabe trygge rammer for vores besøgende og medarbejdere, for det har vi allerede bevist én gang før i julen, siger centerdirektøren og fortsætter:

- Så i min optik ville det kun give mening at genåbne storcentrene, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for at sprede handlen ud og undgå, at folk stimler sammen i byerne, som vi har set de seneste uger. Men det er desværre ude af vores hænder.

Forberedelserne til genåbningen er i fuld gang, og Alida Christiansen forsikrer, at genåbningen af Næstved Storcenter den 21. april ikke kommer til at gå ubemærket hen. Centrets spisesteder åbner for siddende servering den 6. maj.

relaterede artikler

Kulturlivet klar til genåbning med blandede følelser 25. marts 2021 kl. 12:00

Stor frisørkæde stormet af langhårede kunder 23. marts 2021 kl. 11:32