Alida Christiansen, direktør i Næstved Storcenter, havde ikke regnet med, at regeringen ville tvinge storcentre til at lukke.

Storcenter lukker: Centerdirektør overrasket over statsministers udmelding

Næstved - 18. marts 2020 kl. 10:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En halv time efter statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at storcentre skal lukke onsdag klokken 10, lå der ny tekst på Næstved Storcenters hjemmeside og Facebookside.

- Vi havde ikke forventet, at alle butikker skulle lukke ned, siger Næstved Storcenters direktør Alida Christiansen tirsdag aften til Sjællandske.

- Vi er overraskede over regeringens udmelding, men vi arbejder altid med flere planer for at være så godt forberedte som muligt, tilføjer hun.

- Vi havde måske ventet sådan et tiltag om en uge eller 14 dage, men vi havde ikke ventet, at det kom allerede nu, siger centerdirektøren.

Næstved Storcenter følger selvfølgelig regeringens udmelding, så fra i dag klokken 10 vil der være adgang til Bilka og apoteket, mens alle andre butikker i centeret vil være lukkede, foreløbig frem til 30. marts.

Onsdag morgen vil man finde ud af, hvordan der skærmes af, så der fortsat vil være adgang til apoteket.

- Men det vil være via indgangen ved Kurts Torv, som vil være åben hver dag fra klokken 10 til 20, siger Alida Christiansen.

Bilka fortsætter med de vanlige åbningstider kl.7-23.

- Det er en svær tid, og vi havde forberedt os på worst case scenario men ikke forventet, at det kom allerede, siger hun.

Det er kun få dage siden, at storcentret meldte ud, at de fælles åbningstider nu var klokken 10-17, men det holdt ikke længe.

- Den her udmelding var det sidste, vi havde håbet på, men vi må gøre det for at komme virusset til livs, siger Alida Christiansen, som snarere havde forventet et krav om, at der kun måtte lukkes et bestemt antal besøgende ind i storcentret ad gangen.

Men sådan blev det ikke. - Medarbejderne har gjort det fantastisk under de her forhold, siger hun, der samtidig roser kunderne for indtil nu at have været gode til at holde afstand og benytte håndspritten.

Næstved Storcenter har allerede rykket den planlagte H.C. Andersen-udstilling til et senere tidspunkt, har aflyst events i den nærmeste fremtid og rykker kampagner.

- Vi må tage en dag ad gangen, siger centerdirektøren.