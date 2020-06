Næstved Storcenter giver nu særligt sårbare kunder mulighed for at låne en vest med teksten »Jeg er særligt sårbar. Tak fordi du holder afstand«. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Storcenter lancerer vest til særligt sårbare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storcenter lancerer vest til særligt sårbare

Næstved - 04. juni 2020 kl. 13:00 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Særligt sårbare, der er i øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med COVID-19, får nu en ekstra håndsrækning under deres besøg i Næstved Storcenter. Centeret har nemlig lanceret en vest, der har til formål at give udsatte personer en ekstra tryghed ved at signalere, at forbipasserende skal udvise særligt hensyn og holde afstand.

Læs også: Fra centerdirektør til turistformand

- I forbindelse med COVID-19 og efter god feedback fra vores kunder har vi valgt at lave denne vest, som først og fremmest kan give de særligt sårbare en tryghed, når de bevæger sig rundt i centeret, men også kan hjælpe os andre med at passe særligt godt på dem, der har behov for det, fortæller centerdirektør Alida Christiansen.

- Mit ønske er, at den, der bærer vesten vil føle sig helt tryg ved at bevæge sig rundt i Næstved Storcenter, og at dem, der omvendt møder personen vil respektere, at der er et særligt behov for at tage hensyn, uddyber hun.

Udvise hensyn Selvom Næstved Storcenter følger alle regeringens retningslinjer, har man alligevel et stort ønske om at gøre en ekstra indsats for at passe på de besøgende, der er en del af risikogruppen.

På trods af, at corona-pandemiens udvikling ser ud til at gå den rigtige vej, findes virussen stadig blandt os - og det vil den formentlig fortsætte med i en vis tid.

- Det handler om at udvise hensyn og respektere de mennesker, vi møder på vores vej. På den måde kan vi alle finde os godt tilrette i vores nye hverdag, siger Alida Christiansen.

De opsigtsvækkende veste er et tilbud til særligt sårbare og kan lånes gratis i Centerinformationen mod forevisning af legitimation. Man kan se en kort demonstrationsvideo her: www.naestvedstorcenter.dk.

relaterede artikler

Udvidelsen af Næstved Storcenter udskudt på ubestemt tid 29. maj 2020 kl. 14:50

Hold afstand-vest lanceret på torv 20. maj 2020 kl. 14:18

Storcenter med livrem og redningsvest 12. maj 2020 kl. 16:41