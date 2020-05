Se billedserie Alida Christensen glæder sig til gensyn til kunderne og forsikrer om, at Næstved Storcenter følger samtlige retningslinier fra myndighederne. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Storcenter genåbner med kundetællere og håndsprit

Næstved - 11. maj 2020 kl. 03:54 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke noget brag af en genåbningsfest, men en stille strøm af kunder, der indtager Næstved Storcenter som genåbner i dag klokken 10.

- Vi har været klar længe og vi har taget alle tænkelige forholdsregler, forsikrer centerdirektør, Alida Christensen.

Ved samtlige indgange er der opsat automater med håndsprit. Møblerne er fjernet på torvene, butikkerne har sat afstandsmålere op som du kender dem fra dagligvarebutikkerne og Næstved Storcenter gennemfører elektroniske kundetællinger én gang i timen for at sikre sig, at der ikke bliver lukket for mange kunder ind.

- Centeret er blevet forårsrengjort og alt er sprittet af. Og udover klistermærker i gulvet og håndsprit er der foran hver enkelt butik en instruks i, hvor mange mennesker der må opholde sig i butikken af gangen, siger Alida Christensen.

Toiletterne genåbner også i dag, så du behøver ikke krydse ben for at komme i centeret. Til gengæld vil det ikke være muligt at nyde en burger eller en kop kaffe i caféer og restauranter, som fortsat må holde lukket frem til 18. maj.

Erhvervsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed har netop udsendt retningslinjerne for, hvordan indkøbscentret kan åbne uden, at der bliver overført smitte med coronavirus.

Alle forholdsreglerne betyder, at hverdagen i centeret bliver forandret. Der vil ikke være familieaktiviteter på centrets torv eller i området i det hele taget, for kunderne må ikke tage ophold i centret. Samtidig er der ikke udsigt til knaldtilbud i butikkerne, men en rolig og kontrolleret opstart, som skal få shoppinglivet i gang igen.

- Det bliver ikke det samme som inden vi lukkede, men vi glæder os bare så meget til at byde kunderne velkommen. Vi har savnet jer, siger Alida Christensen.

Indtil nu har det kun været Bilka, apoteket, Matas og Normal som har sørget for trafik i Sydsjællands største shoppingcenter med 65 specialbutikker. Men nu er der atter fri bane for kunder, der skal have frisket garderoben op eller købt nyt fodtøj til de vandreture, som er blevet mægtig moderne under sundhedskrisen.

- Ja det bliver da meget rart, når de åbner igen, lyder det fra 88-årige Erik Jørgensen, der søndag havde trillet el-scooteren indenfor i shoppingcenteret.

- Noget skal der ske når man keder sig, så det kan være jeg også triller herover når de genåbner, siger Erik Jørgensen.