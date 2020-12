Se billedserie Det kommer bag på direktør i Næstved Storcenter, Alida Christiansen, at regeringen tvingher alle storcentre til at lukke nu. Hun havde håbet på, at de fik lov til at holde åbent weekenden over. Foto: Jens Wollesen

Storcenter-direktør: Julehandlen går tabt

Næstved - 17. december 2020 kl. 09:39 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Der bliver ingen trængsel og alarm de kommende dage i Næstved Storcenter. Det må direktør Alida Christiansen sande efter statsministerens udmelding onsdag aften. Alle landets storcentre tvinges til at lukke fra i dag torsdag, og det havde direktøren ikke set komme.

- Nej. Det havde jeg ikke. Jeg havde jo håbet på, at vi kunne holde åbent weekenden over, så folk havde mulighed for at foretage deres juleindkøb, siger Alida Christiansen.

- Alle mine dejlige butikker står overfor deres store julehandel, som de desværre ikke får nu. De er selvfølgelig dydt frustrerede og rigtig kede af, at det er sådan det er. Det er deres julehandel, der går tabt, konstaterer hun.

Ligge inde med varer Næstved Storcenter valgte at holde åbent til klokken 24 onsdag - lige som Bilka. De havde sørget for at kalde ekstra personale ind, der kunne holde øje med, at de handlende overholdt alle gældende restriktioner.

- Der var mange herude, men det gik godt. Jeg synes faktisk, der var et fint flow. Det tyndede ud i løbet af aftenen, fortæller direktøren.

Butikkerne var klar til den store julehandel, og lagrene fyldt op. Flere risikerer nu at ligge inde med varer på hylderne, de ikke kan komme af med.

- Dem, der har webshop har mulighed for at sælge deres varer der. Men det store billede er, at der er rigtig mange, der kommer til at ligge inde med varer, siger Alida Christiansen.

Samme opskrift Bilka holder fortsat åbent lige som apoteket og Matas. Alida Christiansen er ved at danne sig et overblik over, om der er butikker i storcentret, der vælger at holde åbent via bagindgangen.

- Der er nogen butikker, der ligger ud til parkeringspladsen. Vi må lige se, hvordan det spænder af. Det går simpelthen så stærkt lige nu, siger direktøren og fortæller, at de melder noget ud hurtigst muligt.

- Vi kører efter samme opskrift som sidst og melder ud på alle vores platforme, så folk ved, hvad de har at komme efter, siger Alida Christiansen.

Mandag den 21. december lukker alle liberale erhverv, for eksempel frisører, massører og køreskoler. Også skoler og fritidstilbud lukker. Fra den 25. december lukker al detailhandel - med undtagelse af apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder.

