Stor succes: Fælles indsats mod corona har virket godt

Næstved - 20. marts 2021 kl. 21:51 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

For en uge siden var Næstved nummer syv på listen over kommuner med flest Covid-19 smittede i forhold til indbyggertallet. Nu ligger Næstved nummer 39, og incidenstallet (smittede den seneste uge per 100.000 indbyggere) er faldet fra 143,6 til 83,3.

Da det så allerværst ud for en uge siden, samlede Næstved Kommune erhvervsforeninger og frivilligforeninger for at gøre fælles front mod coronaen, med en opfordring til at lade sig teste. Og det ser nu ud til, at det har virket at stå sammen under overskriften »I Næstved står vi sammen«.

- Vi har fået stor hjælp af foreningerne, som har sendt opfordringen rundt i deres kanaler, og det ser ud til, at det har virket, siger direktør med ansvar for sundhed i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

Kø ved teststeder Det betyder også, at flere bliver testet. For en uge siden var tallet omkring 13.000 tests på syv dage. Den seneste uge er mere end 21.000 blevet testet på syv dage. Næstved er for øjeblikket den by på Sjælland, hvor næstflest lader sig teste, set i forhold til indbyggertal. Kun overgået af Roskilde.

Faktisk har så mange taget imod opfordringen til at lade sig teste i Næstved, at der jævnligt er køer ved Falcks kvikteststeder, selv om der er etableret flere nye pop-up teststeder. Navnlig ved det faste kviktestcenter i Grønnegades Kaserne, har der været kø morgen og aften. Ifølge Næstved Kommune bliver der testet mellem 650 og 850 om dagen i Grønnegade. Derfor opfordrer Jakob Bigum Lundberg borgerne til at checke på Falcks hjemmeside, om der er kø, inden de tager hjemmefra.

Det kan være fornuftigt i stedet at vælge at blive testet på pop-up teststeder på Troensevej 2, den tidligere Social- og Sundhedsskole. Andre pop-up teststeder findes i Fensmark ved SuperBrugen, i Herlufmaglehallen og Fladsåhallen i Mogenstrup. Åbningstiderne kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside. Artiklen fortsætter under billedet.

Poderne sørger for at få noteret de vigtigste oplysninger, så man kan komme i kontakt med de borgere, der bliver testet.

- Pop-up teststederne bliver også brugt flittigt af mellem 250 og 350 borgerne om dagen, siger Jakob Bigum Lundberg.

Regionalt problem Det er ikke kun i Næstved, at der er kødannelse ed testcentrene i morgen- og eftermiddagstimerne. Billedet er det samme mange steder i Region Sjælland. Men man behøver ikke blive testet i den kommune man bor i. Derfor kan det være en god idé at blive testet, når på vej til og fra arbejde eller at kigge til nabokommunerne og se, om der er teststeder, der er ligger tættere på men i en anden kommune. Næstved kommunen følger løbende smitteudviklingen, så man kan bede Falck on at flytte pop-up teststederne.

- Lige nu ligger de faktisk der hvor smittetilfældene er, men på sigt vil vi også prøve at få et teststeder i den vestlige del af Næstved Kommune. Muligvis i Fuglebjerg, siger Jakob Bigum Lundberg.

