Se billedserie Butikschef Daniel Juul (th) får æren af at klippe det røde bånd, og åbningen af Aldi på Snerlevej 2 er en realitet. Borgmester Carsten Rasmussen nøjes med at se til - uden saks. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Stor, større - Aldi sprænger rammerne i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor, større - Aldi sprænger rammerne i Næstved

Næstved - 25. juni 2021 kl. 11:33 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Indkøbsvogne på række og forventningsfulde kunder er klar til start. Aldi har budt på forfriskninger i de lange minutter frem mod kl. 8. Stemningen er god på den nylagte parkeringsplads, hvorfra der er udsigt til bilvask, burgerrestaurant og et par konkurrenter på den anden side af ringvejen.

Læs også: Nattevandring rundt om Den Grønne Ring

- Jeg skal blandt andet have skæreost og mælk. Det er ikke det store, men det er ikke så tit det sker - at vi får en "verdens største Aldi i Næstved", siger Flemming Rostgaard. Artiklen fortsætter under billederne...

Student hylder danske fodboldmestre i landets største Aldi - i Næstved... Maja Kristine Klingenberg er morgenfrisk, og blandt de første kunder. Hun er nærmest nabo til det nye supermarked. Foto: Jan Jensen

Han befinder sig et godt stykke nede i køen, hvor næsten-naboer til den nye Aldi konstaterer, at der jo i forvejen både er Lidl og Rema 1000 lige i nærheden.

Her lå en gård Helmer Pedersen bo på Ny Holstedvej og har tidligere cyklet ud bag Åsen for at handle i Aldi. Han er ikke i tvivl om, at han vi benytte sig af det nye store supermarked.

- Jeg kan huske, at der var en gård her, hvor vi står. Jeg arbejdede på den anden side af vejen hos Carbona Træbeton. Det var Bøje Nielsens far, Chr. Nielsen, der havde den, siger Helmer Pedersen.

Helmer Pedersen (tv) og Flemming Rostgaard bor i nabolaget og synes det er sjovt, at være med i køen. Helmer Pedersen mindes dengang der lå en bondegård på hjørnet af Østre Ringvej og Kalbyrisvej. Foto: Jan Jensen

Minderne myldrer frem i køen. Det er 41 år siden Aldi begyndte sit indtog i Danmark. Det var med tysk chokolade og langtidsholdbar mælk. Siden blev de kendt for salg af tv og Medion-computere.

I dag er Aldi ligeværdige konkurrenter med andre lavprissupermarkeder, og den nye butik i Næstved udmærker sig ved at være den mest moderne.

Fantastisk flot Nu er det tid til at åbne, og borgmester Carsten Rasmussen er inviteret.

- De gamle bygninger er revet ned, og det er blevet et godt åbent hjørne. Det er blevet en fantastisk flot butik og der er ikke noget bedre, end at træde ind i en helt butik, der lige er blevet fyldt op med varer, siger borgmester Carsten Rasmussen og konstaterer, at man i Næstved godt kan lide at have Danmarks største Aldi.

Der er god plads på gangene. Her er der netop blevet åbnet til den nye Aldi. Den foreløbig største af sin slags i kongeriget. Foto: Jan Jensen

Det er mere end et år siden, han sidst har været inviteret til en åbning af en butik, og denne fredag overlader han klippearbejdet til butikschef Daniel Juul. Han bor i Næstved og er glad for, at han ikke længere skal køre til Ishøj.

Student, nabo og kunde Kunderne strømmer ind, og flere udbryder spontant: Hvor er her flot.

- Denne butik udmærker sig ved at have mere plads på gangene og ikke mindst ved at have flere varer fremme. Det ses også i vores non-food-afdeling, siger Christian Larsen, distriktschef for Aldi.

I den store frugtafdeling står Maja Kristine Klingenberg. Hun er HF student fra VUC: - Jeg bor lige ved siden af, og jeg kunne mærke, da man rev den gamle Netto ned. Det var en forfærdelig larm, men nu har jeg fået en helt ny butik, så jeg kan ikke forlange mere.

Maja Kristine Klingenberg er iført Danmarks bedste fodboldtrøje, og hun glæder sig til at studere pædagogik, fordi hun mener, der er brug for flere voksne, som vil gøre en indsats for børn der har det svært.

Danmarks største Aldi i Næstved. Der var gode tilbud fra morgenstunden, og det gode vejr var med kunderne. Foto: Jan Jensen

relaterede artikler

Lægeklinik med plads til forskelligheder 25. juni 2021 kl. 07:58

Kæmpe ambitioner på Rønnebæksholm 25. juni 2021 kl. 07:39

Sundhedshus og SuperBrugs bliver til nyt center 25. juni 2021 kl. 04:43