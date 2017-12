Tre af våbnene i sagen stammer fra et indbrud, som to unge mennesker er dømt for. De har begge tilknytning til tre ældre mænd, hvoraf den ene er den 31-årige Satudarah-rocker, som sidste år blev skudt ned på Parkvej. Det var startskuddene til efterårets rockerkonflikt i Næstved. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Stor sag om rockervåben indledes ved retten i dag

Næstved - 04. december 2017

Efterspillet i forbindelse med rockerkonflikten mellem Bandidos og Satudarah i Næstved i efteråret 2016 er i gang.

I dag indledes en retssag, hvor to mænd og to kvinder er tiltalt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Sagen drejer sig om i alt fem skydevåben i form af oversavede jagtgeværer med tilhørende ammunition. De tiltalte - to mænd på henholdsvis 26 og 25 år samt deres ekskærester, begge 22 år - har i større eller mindre grad været involveret i at opbevare disse våben i en periode fra november sidste år og i et enkelt tilfælde frem til februar i år.

Der er afsat fire retsdage, og der ventes at falde dom 12. december. Retssagen foregår ved Retten i Nykøbing, da to af våbnene blev fundet af politiet på en adresse i Lundby.

To andre har i forvejen erkendt deres roller i sagen: En 31-årig Satudarah-rocker blev i august dømt for at have skilt sig af med to af våbnene. Han påstod, at han havde smidt dem i havet ved Lollands kyst.